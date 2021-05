Fioretto, il trevigiano Jacopo Bonato terzo ai Campionati Italiani Giovani

L'atleta, tesserato con la Scherma Treviso, si è arreso solo in semifinale ai campionati nazionali in corso a Riccione. Decisiva la sfida contro Damiano Di Veroli, terminata con il punteggio di 15-10

Splendido terzo posto per il trevigiano Jacopo Bonato ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021 in corso a Riccione. Il fiorettista è stato fermato in semifinale nella gara dedicata agli Under 20 per mano di Damiano Di Veroli con il punteggio di 15-10. Il successo finale è andato al toscano dei carabinieri, Tommaso Martini.

Il torneo dell'allievo allenato dalla Maestra Francesca Dalessandri era iniziata con un girone eliminatorio da 5 vittorie e una sola sconfitta (con l’altro fratello Di Veroli, Davide) che gli era valsa la 12a posizione del tabellone ad eliminazione diretta; tabellone nel quale è avanzato senza particolari difficoltà fino al match di semifinale. Jacopo Bonato, classe 2002, potrà vivere ancora una stagione da protagonista nella categoria Under 20 l’anno prossimo. La giornata di domenica ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021 ha fatto calare il sipario sul programma dedicato al fioretto. Lunedì a Riccione sono iniziate le gare di spada.