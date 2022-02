Prove multiple, Jacopo Zanatta è il nuovo campione regionale di eptathlon

Jacopo Zanatta è il nuovo campione veneto assoluto di eptathlon. Nel weekend, al Palaindoor di Padova, il 25enne trevigiano della Silca Ultralite Vittorio Veneto ha realizzato 5271 punti nella successione delle sette prove, precedendo Lorenzo Modugno (Pol. Triveneto Trieste) che si è fermato a quota 5046, 10 lunghezze in più di Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75), anch’egli andato oltre la soglia dei 5000 punti. Zanatta, già campione italiano di decathlon, mancava da una gara di prove multiple in sala dal 2019, mentre il suo record nell’eptathlon risale al 2017 (5438 punti), finora la sua stagione migliore. Il titolo veneto promesse è andato a Massimo Bano (Atl. Lib. Sanp) con 4706 punti. Tra gli juniores maglia di campione regionale per Simone Corona (Atl-Etica San Vendemiano; 4470 punti). All’allievo Sebastiano Paoloni (Atl. Insieme Verona; 3236 punti) e all’allieva Irene Garbo (Fiamme Oro Padova; 3148 punti) i titoli veneti under 18.

RISULTATI. UOMINI. Eptathlon: 1. Jacopo Zanatta (Silca Ultralite) 5271 (campione veneto assoluto), 2. Lorenzo Modugno (Pol. Triveneto Trieste) 5046, 3. Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) 5036, 5. Massimo Bano (Atl. Lib. Sanp) 4706 (campione veneto promesse) . Eptathlon juniores: 1. Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75) 4958, 2. Simone Corona (Atl-Etica San Vendemiano) 4470 (campione veneto juniores), 3. Guglielmo Montefalcone (Sport Race SSD) 4460. Pentathlon allievi: 1. Daniele Galvagni (Us Quercia Trentingrana) 3320, 2. Daniele Tomasi (C.S.S. Leonardo Da Vinci) 3240, 3. Sebastiano Paoloni (Atl. Insieme Verona) 3236 (campione veneto).

DONNE. Triplo: 1. Silvia La Tella (Atl. Arcisate) 12.67, 2. Francesca Ventura (Assindustria Sport) 12.41. Fuori classifica: Naomi Metzger (GBR) 13.83. Pentathlon allieve: 1. Margherita Davolio (G.S. Self Atl. Montanari Gruzza) 3218, 2. Irene Garbo (Fiamme Oro Padova) 3148 (campionessa veneta), 3. Evelyn Castellan (Athletic Club Firex Belluno) 3136.