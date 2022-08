Tennis, Jani Tomulic vince il torneo Pietro Burei

Al Pietro Burei di Visnadello la competizione maschile fino ai 3.3 diretta da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti ha il suo vincitore. Nuovo nome nel palmares ed è quello di Jani Tomulic.

In finale il tennista che gravita nell'Opitergino non ha lasciato scampo al maratoneta Luigi Butera. Sono bastati due set per aggiudicarsi la competizione sul giocatore del Park di Villorba alla sua ottava competizione consecutiva. Terzi posti per il compagno di club del winner, Giuliano Franzato e per il veterano montelliano Sandro Silvestrin. Proveniente dalle qualificazioni in evidenza Giampietro Campagnol presidente del gruppo trevigiano Atp del quale anche Butera ne fa parte, con tre vittorie, come per l'Under 18 dello Scorzè Alessio Marchi. Torna alle competizioni anche il veterano Leo Bassi ex nazionale di tennis, pronto a correre nelle competizioni internazionali Itf Seniors. Per lui un buon debutto con tre vittorie. Nelle retrovie ottima prestazione di Elia Bortolami under 18 del Noventa di Piave con 5 vittorie e Josè Juan Huelves Zarco del Dopolavoro Ferroviario di Treviso con 4.

Gli altri tornei

A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza fino al 20 Agosto. Sono una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese. Le gare di Domenica sono incentrate nella mattinata, main draw che giunge agli ottavi e, con la pausa ferragostana, riprenderà nella giornata di martedì 16 agosto. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19 al 31 agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20 agosto al 4 settembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 agosto. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24 agosto. A Mogliano Veneto ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500 euro. Date di svolgimento: 27 agosto 11 settembre, con iscrizioni entro le ore 12 del 25 agosto fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.