Tennis Club Jesolo Republic, successo per il villorbese Fabrizio Genovese

Al Tennis Club Jesolo Republic il tennista villorbese Fabrizio Genovese supera tutti. Derby tutto trevigiano in terra veneziana, l’ultimo a contendergli la vittoria Luca Biasotto del San Polo di Piave. Oltre due ore per quest’ultima gara della competizione, sotto nella prima frazione per 5/7 rendeva pari punteggio Genovese al suo avversario per giocarsi tutta la posta nel long tie-break. Terza frazione compressa da condursi a 10 punti ai quali ci arrivava per primo il tennista del Park Villorba che si imponeva per 10 a 7. Bronzi per Giovanni D’Andrea del San Dona’ e Mattia Enrico Santin dello Jesolo. Grande soddisfazione per Genovese al primo successo stagionale ed in carriera che lo proietta in terza categoria.

All’Open di Altivole diretto da Damiano Baggio con la supervisione di Nadia Schiavon un centinaio di tennisti al via tra tabellone azzurro e rosa. In lizza i giocatori in cima alla quarta categoria.

All’Ostani Montebelluna l’unico torneo di doppio Fit dagli Nc fino ai 3.1 Trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro il 24/9 via mail tcostani@gmail.com informazioni 348-5745132.