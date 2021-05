Joma e Imoco Volley rinnovano la loro partnership per ulteriori tre stagioni

Joma ha annunciato il prolungamento della partnership di sponsorizzazione tecnica delle campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica. Dopo queste prime stagioni insieme, Joma e Imoco Volley hanno rinnovato l’accordo che li unisce prolungando la collaborazione per ulteriori tre stagioni. Ad accordo non ancora in scadenza, la reciproca stima, gli obiettivi comuni e la volontà di crescere insieme all’interno di un progetto pluriennale hanno portato le due società a prolungare la partnership.

Joma Sport: “E’ per noi motivo di grande orgoglio essere al fianco della squadra femminile più forte al mondo. Dopo queste prime stagioni ricche di successi, è un piacere poter programmare insieme il futuro e supportare le Pantere verso nuovi grandi obiettivi. Il rapporto che ci lega, ricco di soddisfazioni per entrambe le realtà, siamo sicuri ci consentirà di diventare insieme ancora più forti, con l’obiettivo di raggiungere nuovi e importanti traguardi". In occasione della firma del rinnovo, hanno fatto visita al Presidente dell’Imoco Volley Piero Garbellotto i titolari di Joma Sport Alberto Lopez Gonzalez e Josè Manuel Lopez Gonzalez, accompagnati dal Responsabile Joma Italia, il Sig. Mirko Annibale.

Le parole di Piero Garbellotto Presidente Imoco Volley: "Siamo estremamente soddisfatti della partnership con un player prestigioso come Joma, e poter proseguire il rapporto per altre tre stagioni ci rende orgogliosi. In questi primi anni abbiamo condiviso tante gioie e tante vittorie, ma soprattutto abbiamo trovato una grande sintonia di intenti che ha dato ottimi risultati. Il nostro club punta costantemente all'eccellenza e avere il supporto tecnico di Joma da questo punto di vista è una garanzia assoluta per programmare il nostro futuro".