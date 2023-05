Campionato italiano di judo, Marisol Salvadori medaglia di bronzo tra gli under 21

E' davvero un risultato importante quello conseguito da Marisol Salvadori domenica scorsa al Lido di Ostia dove si sono svolti i Campionati Italiani A1 under 21. Marisol ha infatti conquistato una pesantissima medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg dopo una gara difficilissima combattuta con grinta e determinazione. La nuova formula federale che prevede per ogni classe d'età tre fasi per disputare i campionati italiani, con l'ultima, ovvero la A1, che riunisce solo i migliori atleti nazionali, non dava alternative, da subito ogni incontro sarebbe stato difficilissimo. Dopo l'esordio con una sconfitta Marisol è stata capace di non perdersi d'animo risalendo la poule per arrivare poi a disputare e vincere la finale per il bronzo. E' un premio importante per lei che nei mesi scorsi si era cimentata anche con la classe senior in coppa italia raggiungendo anche in quel caso la finale per il bronzo, ma perdendola e che sconfitta ne era uscita anche da cadetta qualche anno fa. Dopo tanti bocconi amari questo è un bronzo che ripaga costanza e determinazione e i tanti sacrifici quotidiani per raggiungere Treviso da Mestre dove abita. Un bronzo che gratifica anche tutto il Judo Treviso già protagonista con gli under 18 qualche settimana fa. Prossimo appuntamento sarà il Grand Prix di Genova con i cadetti, ma soprattutto il Trofeo che il Judo Treviso organizza a Ponzano Veneto il 10 e 11 giugno durante il quale, oltre ad ospitare le fasi regionali del trofeo CONI per gli under 13, la qualificazione per i Campionati Italiani a squadre e il Grand Prix 1° 2° e 3° dan, sarà anche organizzata una vera festa di fine anno per i più piccoli judoka di tutta la regione.