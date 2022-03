Festa in casa del Judo Treviso: la società è la prima in tutto il Veneto

E' giunta pochi giorni prima della finale del campionato italiano under 18 la notizia che il Judo Treviso si classifica ai vertici dell'annuale classifica nazionale per società (la 36^ su oltre 400 a punteggio a livello nazionale), e al primo posto assoluto tra le società della nostra regione. Una bella soddisfazione per lo staff e un iniezione di fiducia per gli atleti e le atlete. Una notizia di cui, in verità, ci si aspettava solo l'ufficialità. Gli ottimi risultati conseguiti nel 2021 nei diversi campionati italiani di classe non lasciavano grosse incertezze su quale sarebbe stato poi il risultato finale pubblicato dalla Federazione. Dopo tanti anni sempre tra le prime, ma mai al vertice, finalmente il Judo Treviso sale sul gradino più alto del podio. Un risultato strepitoso per una società pur blasonata e con oltre 60 anni di storia, ma che oggi è costretta a svolgere le sue attività in una condizione di precarietà dopo essere uscita dalla sua sede storica di viale Monte Grappa.

Un risultato merito principalmente del gran lavoro svolto quotidianamente da tutti i ragazzi e ragazze e in modo particolare dai quattro che sabato e domenica prossimi torneranno al lido di ostia per contendere il titolo italiano ai loro pari età. Marta Vendramin, Maja Forese, Antonio Lubrano e Logan Common, tutti qualificati di diritto in funzione del loro posizionamento in ranking list, saranno protagonisti di un campionato italiano che si preannuncia combattutissimo, dove in palio oltre al titolo italiano ci sarà anche la cintura nera e magari una convocazione con la squadra nazionale che quest'estate vedrà gli under 18 impegnati in europei, mondiali e giochi olimpici della gioventù europea.