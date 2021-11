Juniores: il San Vendemiano Cycling Team sospende l'attività agonistica dopo 9 anni

L'avventura agonistica tra gli Juniores del San Vendemiano Cycling Team è giunta al proprio capolinea: a far calare il sipario su nove intensi anni di attività di primissimo livello nella categoria giovanile più affascinante è stata la serata di gala allestita dallo staff e dalla dirigenza nero-verde all'interno della splendida cornice del Ristorante Ca' del Poggio.



Una decisione, quella assunta dal direttivo presieduto dall'appassionatissimo Gino Mazzer, "Difficile e dolorosa per chi fa del ciclismo la propria passione e la propria missione" come l'ha definita il numero uno del sodalizio trevigiano che ha precisato: "Eravamo partiti nel 2013 con l'obiettivo di resistere tre anni, questa avventura si è protratta per ben nove stagioni e ci ha regalato delle grandissime emozioni e delle soddisfazioni uniche. Ora è arrivato il momento di sospendere l'attività degli juniores per ricaricare le batterie e per rilanciare con ancora più forza in futuro. E' una decisione legata alle difficoltà create dalla pandemia, dall'aumento dei costi ormai necessari per sostenere questa categoria e dall'atteggiamento di qualche società che ha come obiettivo l'accaparramento dei migliori corridori. Il San Vendemiano Cycling Team resta in vita, prosegue la propria attività organizzativa con ben quattro gare in calendario nel 2022 tra cui l'11° Giro di Primavera per Juniores che sarà inserito nel calendario internazionale. La nostra società gode di ottima salute e si prepara per un ritorno ancor più prestigioso. In questa occasione mi corre l'obbligo di ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e continuano a farlo e il team di direttori sportivi che hanno lavorato con passione e dedizione, condividendo con noi le gioie e anche i momenti difficili".

Parole chiare quelle tracciate da Gino Mazzer, che aprono scenari nuovi e stimolanti per il sodalizio nero-verde e che sono state applaudite dalla platea impreziosita dalla presenza del Presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI, Sandro Checchin e del Presidente del Comitato Provinciale di Treviso, Giorgio Dal Bo. A testimoniare ancora una volta la propria vicinanza al San Vendemiano Cycling Team è stato anche il primo cittadino di San Vendemiano, Guido Dussin: "Il nostro è un Comune che fa dello sport il proprio punto di forza e questa realtà, nata come una costola dello storico Velo Club San Vendemiano, in questi anni si è distinta per la dinamicità e per la passione che ha messo nel proporre iniziative nuove e sempre interessanti. Con Gino Mazzer e con gli altri dirigenti abbiamo instaurato un rapporto di reciprocità e di grande collaborazione che proseguirà anche in futuro. Sono felice della decisione di promuovere al rango di internazionale anche l'appuntamento riservato agli juniores che consentirà a tutto il nostro territorio di godere di un'altra importante occasione di promozione".



Al fianco del Sindaco Guido Dussin ad applaudire all'attività promossa e portata avanti in questi anni dal San Vendemiano Cycling Team anche la Consigliere Regionale del Veneto Sonia Brescancin, il Presidente del Velo Club San Vendemiano, Fabrizio Furlan e tutti i rappresentanti delle aziende che sostengono il team nero-verde. Tra i più applauditi della serata i tecnici che hanno portato in alto la formazione di San Vendemiano a partire da Roberto Sant, Mario Sonego, Mario Marcon sino agli ex professionisti Simone Andreetta e Andrea Dal Col.

A concludere la serata sono state poi le parole di Renzo Zanchetta, Team Manager ed ispiratore del San Vendemiano Cycling Team: "Siamo tutti uomini di sport e sappiamo che nella vita, come nel ciclismo ci sono delle tappe. Questa scelta del direttivo è una di queste tappe: ci sono momenti in cui bisogna prendersi un anno sabbatico, lasciar riposare il terreno perchè torni a fare frutti ancora migliore. Siamo stati di parola: avevamo iniziato dandoci un arco temporale di tre anni e abbiamo triplicato il nostro impegno. Per questo il nostro staff e tutti gli sponsor meritano un applauso. Guardiamo avanti con la consapevolezza e l'orgoglio di poter dire che San Vendemiano sarà l'unico Comune che nel 2022 potrà vantare due organizzazioni internazionali: una riservata agli Under 23 e una per gli Juniores".