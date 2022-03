Simon Kamau Njeri e Denise Tappatà vincono la 17^ Treviso Marathon

Sono Simon Kamau Njeri (Run2gether) e Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona) i vincitori della 17^ Treviso Marathon, andata in scena oggi, domenica 27 marzo, a Treviso. Sull’arrivo di Prato Fiera hanno concluso i 42,195 km in 2h15’37’’ e in 2h45’45’’. Prestazione super per la marchigiana, campionessa italiana 2021 della 100 km, che è stata anche la quarta assoluta (considerando la classifica uomini e donne). Sugli altri due gradini del podio, al maschile Tatiya Karbolo (Purosangue), il Masai che aveva provato un attacco al 22° km venendo poi ripreso, con 2h22’12’’ e il veneto Edgardo Confessa (Team Km Sport) in 2h29’17’’. Tra le donne, secondo posto della croata Jasmina Iljas (Tk Marathon 95) in 2h56’56’’ ed Elisa Turolo (Sportiamo) in 3h20’04’’. Ma quella di ieri è stata una grande festa per i circa 2500 al via tra maratona, Radio Company Ten Miles e Radio Wow Run. Nelle gare promozionali organizzate con il Gruppo Sphera Holding, la presenza di Igor Cassina, il campione olimpico alla sbarra ad Atene nel 2004, che ha corso con la sorella Mara e il cognato (con il resto della famiglia che si diviso tra 42,195 km e 7 chilometri e tifo al parterre). Commovente la presenza di una dozzina di atleti ucraini che hanno tagliato il traguardo con la bandiera del paese in guerra. Un successo di partecipazione e di pubblico. Colori, sorrisi e tanta voglia di correre oggi a Prato Fiera.

CLASSIFICHE 17^ TREVISO MARATHON

Maschile. 1. Simon Kamau Njeri (Run2gether) 2h15’37’’, 2. Tatiya Karbolo (Purosangue) 2h22’12’’, 3. Edgardo Confessa (Team Km Sport) 2h29’17’’, 4. Paolo Donà (Atletico Bastia) 2h46’07’’, 5. Alberto Zanin (Gruppo Sportivo Mercuryus) 2h52’11’’, 6. Fausto Busatta (Vicenza Runners) 2h53’52’’, 7. Steve Van Den Berge 2h54’27’’, 8. Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 2h55’17’’, 9. Stefano Della Bosca (Pol. Albosaggia) 2h55’33’’, 10. Andrea Vidotto (Venicemarathon) 2h55’55’’.

Femminile. 1. Denis Tappatà (Sef Stamura Ancona) 2h45’45’’, 2. Jasmina Iljas (Tk Marathon 95) 2h56’56’’, 3. Elisa Turolo (Sportiamo) 3h20’04’’, 4. Elisabetta Luchese (Atletica Ponzano) 3h13’24’’, 5. Martina Zanette 3h16’57’’, 6. Laura Galli (Ortica Team Milano) 3h17’45’’, 7. Mirela Djurdjevic 3h18’27’’, 8. Sigrid Sabbadini-Tengg 3h18’41’’, 9. Daniela Campolongo (Team Km Sport) 3h20’50’’, 10. Lorena Brusamento (Gabbi) 3h21’43’’.