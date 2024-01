Karate Grand Prix Croatia: oro di Alvise Toniolo e doppio bronzo di Giulia Marchetti

Erano due i fronti che hanno visto la Germinal Sport Target impegnata nello scorso weekend: il Grand Prix di Croazia e l’Open di San Marino. Competizione ormai tradizionale a livello internazionale, organizzata in principio d’anno solare, la 32esima edizione del Karate Grand Prix Croatia ha portato alla ribalta Alvise Toniolo e Giulia Marchetti, due fra gli agonisti di punta della società di Castelfranco Veneto.

Toniolo si messo al collo un oro piuttosto pesante nel kumite imponendosi nella categoria Juniores dei -68 kg. Uscito vincitore dalla propria pool, l’atleta di Galliera Veneta ha battuto in finale il bielorusso Sinan Paljevac (Karate Klub Sampioni) con un perentorio 7-0. Nelle sfide del kata, Marchetti ha portato a casa addirittura due medaglie, entrambe di bronzo, chiudendo sul podio sia la manche delle Seniores che dell’Under 21. Fallito d’un soffio l’accesso alla finale Seniores, Giulia si è aggiudicata la finalina per il terzo posto a spese di Kristina Brunanska, karateka della Nazionale slovacca. Anche nella gara Under 21, Marchetti ha sfiorato la finale per l’oro, per poi agguantare il bronzo nel duello di forma, che la opponeva alla bulgara Velizara Kostova (Karate Klub Kaloyan). Da segnalare, tra i Cadetti del kata, anche la quinta posizione di Giacomo Turcato ai piedi del podio.

La squadra agonisti si è di fatto sdoppiata facendo il carico di medaglie al 15° Open International Karate San Marino, dove ha messo in fila due ori nella categoria Seniores del kumite con Alessandro Gatto (+84 kg) e Davide Gasparetto (-75 kg), a cui si sono aggiunti l’argento di Alessio Cambruzzi (-67 kg) e il bronzo di Tommaso Mason (-60 kg). Quest’ultimo si è concesso il lusso di conquistare anche l’oro tra gli Under 21 (-60 kg). Per il trio aureo, formato appunto da Gasparetto, Gatto e Mason, è stato un test utile in fase di rodaggio per i Campionati italiani assoluti, programmati per il primo weekend lungo di febbraio al PalaPellicone del Lido di Castel Fusano (Roma).

Un bronzo è stato vinto tra le Juniores anche da un’altra atleta qualificata per i prossimi assoluti Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali), Francesca Amarante (-66 kg), che ha fatto il tifo anche per suo fratello Antonio, che si è meritato l’argento nella manche degli Juniores (-61 kg). E sempre al terzo posto si è issata anche Viola Brotto tra le Under 14 (-42 kg). Degne di nota, ancora tra le ragazze Under 14, le prove di Sara Tamberi (-52 kg) ed Eleonora Cremasco (-47 kg), che si sono piazzate appena fuori dal podio.

Per il kata, le soddisfazioni provengono dai gemelli Volpato grazie all’argento di Maia e al bronzo di Isacco nelle gare Under 14 femminile e maschile.

Il medagliere del 32° Karate Grand Prix Croatia

Kumite:

Alvise Toniolo, oro Juniores maschile (-68 kg)

Kata:

Giulia Marchetti, bronzo Seniores e Under 21 femminile

Il medagliere del 15° Open International Karate San Marino

Kumite:

Davide Gasparetto, oro Seniores maschile (-75 kg)

Alessandro Gatto, oro Seniores maschile (-84 kg)

Tommaso Mason, oro Under 21 e bronzo Seniores maschile (-60 kg)

Antonio Amarante, argento Under 21 maschile (-61 kg)

Alessio Cambruzzi, argento Seniores maschile (-67 kg)

Viola Brotto, bronzo Under 14 femminile (-42 kg)

Francesca Amarante, bronzo Juniores femminile (-66 kg)

Kata:

Maia Volpato, argento Under 14 femminile

Isacco Volpato, bronzo Under 14 maschile