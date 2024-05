Kastel conquista la Prima Divisione!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla fine è arrivato il giusto coronamento di una stagione che ha visto Kastel Pallavolo Conegliano costantemente protagonista: la promozione in Prima Divisione! Un percorso non semplice, ma che Kastel ha saputo interpretare nel migliore dei modi fin dalla prima gara, vinta nella stessa serata in cui la società ha festeggiato il past president Dino Amistani. Un traguardo importante (raggiunto con tre giornate d’anticipo) che ripaga innanzitutto gli atleti di tutti gli sforzi e i sacrifici sopportati; dà alla Società una grande soddisfazione, oltre alla volontà (mai venuta meno) di continuare un progetto di crescita della stessa e di tutti i suoi componenti: atleti, allenatore, dirigenti, tifosi. Ecco il gruppo che ha conquistato la promozione: Marco Bolzan, Andrea Braga, Ettore Bressan, Manuel Buoso, Matteo Corbanese, Giovanni Graziani, Filippo Merz, Elia Miatto, Matteo Milano, Chisom Nwuawa, Nicola Precone, Andrea Presotto, Gabriele Rossetto, Alessandro Rui, Edoardo Zanchettin e l’allenatore Rolando Stefanuto. Nella serata del primo giugno, nell’area del patronato retrostante alla chiesa della Madonna delle Grazie (Conegliano), ci si ritroverà fra tutti quelli che lo vorranno, per festeggiare questo risultato e per scoprire i programmi futuri di A.S.D. Pallavolo Conegliano 1971. Per saperne di più: pallavoloconegliano@gmail.com.