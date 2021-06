Imoco Volley, la nuova schiacciatrice è Kathryn Plummer

Kathryn Plummer è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Imoco Volley Conegliano. Venerdì 18 giugno la società ha messo sotto contratto per la prossima stagione la giocatrice nata a Long Beach (California) il 16 ottobre del 1998. Alta due metri e un centimetro, sarà il nuovo "martello" delle Pantere insieme a Paola Egonu.

La carriera

Kathryn Plummer inizia a giocare nei tornei scolastici californiani, giocando per la Aliso Niguel High School. Dopo il diploma, gioca a livello universitario nella NCAA Division 1 con la Stanford University dove, nei quattro anni accademici, partecipa a una cavalcata eccezionale: Stanford vince tre titoli nazionali, raggiungendo ogni anno le Final4 del torneo NCAA, Kathryn viene inserita tre volte nella prima squadra delle All-American ed è premiata come National Freshman of the Year, poi due volte come National Player of the Year e riceve anche tre premi di Mvp della fase regionale del torneo NCAA e due premi come miglior giocatrice delle Final4. Nel dicembre 2019, appena conclusa la carriera universitaria, firma il suo primo contratto professionistico in Italia, ingaggiata dalla Saugella Monza per il resto della Serie A1 2019-20, che però si interrompe presto a causa del Covid. Nella stagione 2020-21 gioca nella V.League Division 1 giapponese, dove difende i colori delle Denso Airybees. Con le nazionali Usa giovanili vince la medaglia d'argento al campionato nordamericano Under 18 nel 2014, dove viene insignita del premio come miglior attaccante, e al campionato mondiale 2015, dove viene premiata come miglior opposto. Nel 2019 fa il suo esordio in nazionale maggiore conquistando la medaglia d'oro alla Coppa panamericana. Nel beach volley partecipa ai mondiali Under-17 del 2014, vincendo la medaglia d'oro in coppia con Morgan Martin. In seguito conquista la medaglia di bronzo prima ai mondiali Under-19 del 2016, poi ai mondiali Under-21 del 2017; in entrambe le occasioni fa coppia con Milica Mirkovic. Giocherà con la maglia numero 2.