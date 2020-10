Un anno di successo per il Kronoracing Team grazie al Trofeo BmB Challenge

Grande anno, il 2020 per il Kronoracing Team di Miane. "Quest'anno abbiamo trionfato al Trofeo BmB Challenge promosso da Birel Art, famosa casa costruttrice di kart con sede a Lissone - dichiarano i soci del team - Dopo il lockdown fortunatamente il karting è ripartito alla grande e anche noi siamo scesi in pista portando a gareggiare ben 10 piloti di età diverse che hanno corso nelle rispettive categorie del Campionato Easykart, ossia cat. 60/cat.100/cat. 125. Siamo poi riusciti a fare tutte e cinque le gare previste e abbiamo vinto il trofeo più ambito che quest'anno contava 39 iscritti". Il tutto grazie proprio ai podi del quasi 17enne Marco Bernardi arrivato secondo ad Adria all'International Raceway, primo a Jesolo sulla Pista Azzurra, secondo a Circuito internazionale di Siena, terzo a Castelletto di Branduzzo (PV) e sesto a Franciacorta.

Sabato scorso c'è stata dunque la cerimonia di premiazione al Circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo che ha assegnato il titolo al pilota e a tutta la quadra. "Un risultato importante per il nostro team - continuano dal team - che porta a casa la coppa della categoria più competitiva e mette in risalto il lavoro e la professionalità di tutto il team diretto da Guerrino Bernardi e Loris Calderari. Una stagione kartistica da ricordare e che ha distratto tutti i ragazzi dal problema del Covid impegnandoli nello sport e nella competizione. Kronoracing Team sta ora programmando le uscite in pista per allenare i ragazzi per la prossima stagione e di consequenza è alla ricerca di sponsor che possano aiutare il team a tenere viva questa realtà che insegna ai ragazzi tutti i valori dello sport, ma anche ad avere un occhio attento sulla guida e sugli aspetti tecnici che caratterizzano il kart".

