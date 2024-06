Altra conferma di lusso per la Nutribullet: Ky Bowman resta a Treviso

Ky Bowman sarà un giocatore della Nutribullet Treviso Basket anche nella stagione 2024/2025. Elemento imprescindibile del roster che ha conquistato la salvezza nello scorso campionato, il nativo di Havelock, North Carolina, era un profilo che avrebbe potuto far gola a parecchie squadre che giocheranno le coppe europee il prossimo anno.

Nelle 27 partite in cui è sceso in campo la scorsa stagione, Bowman ha messo a referto numeri importanti in ogni voce statistica: 14 punti, 3.2 rimbalzi, 1.9 assist, 3.6 falli subiti, risultando anche il miglior stoppatore tra le guardie. Cifre che restituiscono un giocatore talentuoso in attacco e mastino in difesa, un profilo sempre più necessario nel basket moderno.

«Ky Bowman è segno di continuità tecnica e solidità nel gruppo squadra. Siamo molto felici di riaverlo con noi e allo stesso tempo orgogliosi del fatto che Ky abbia deciso di continuare il suo percorso di sviluppo con coach Vitucci», ha dichiarato il ds di TVB Simone Giofrè. «Buongiorno Treviso, sono tornato», il breve ma esaustivo commento di Bowman.

La Nutribullet adesso attende notizie da D’Angelo Harrison. L’ex Brindisi ha una clausola nel contratto che gli permette di cambiare squadra entro il primo luglio.