L'Alpe Adria di Vedelago come spesso accade premia i giocatori veneziani

A Vedelago l’Alpe Adria di 3^ categoria con 114 players premia Cecchini nel maschile e Gruarin nel femminile. Nessun trevigiano finalista. Nel maschile la finale è stata tra Sebastiano Cecchini del Tc Mestre e Joao Vitor Antonaccio Bottino del Tc Padova andata in favore del veneziano al terzo set. Punteggio di finale 2/6 6/2 10/7. Terzi posti per il portogruarese Giovanni Antonello e per il bassanese Alberto Mario Battaglia. In evidenza nel main draw Lorenzo Genna del Volpago con 5 vittorie e Andrea Ceron dell’Eurosporting Tv con 3. Nel tabellone di 4^ con 5 successi Stefano Cibin del Bear di Paese, Giacomo Dallan del Cornuda e Lorenzo Romano del Park di Villorba. Nel femminile vince la veneziana del Portogruaro Vanessa Gruarin che con un doppio 7/5 mette al secondo posto la vicentina Silvana Mulone. Bronzi per l’udinese Margherita Losco e per Alessia Ioana Mardale del Green Garden di Mestre. In evidenza con 3 vittorie Lorena Rebeschini dell’Istrana e Alessia Da Rugna del Pedavena.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 Aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. Dal 6 al 21 Aprile torneo di Primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/4. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 Aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.