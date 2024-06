L'Unvs trevigiana in primavera raccoglie importanti risultati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Finale del Torneo Giovanile di calcio Marca Trevigiana la coppa Fair Play viene assegnata alla società Dinamis Football Club Conegliano mentre Luca Serena e Cristiano Franzato sono i “Sinner” della Sezione. Treviso - Una primavera ricca di risultati. Ieri, venerdì 7 giugno allo stadio comunale Narciso Soldan di Conegliano, si è disputata la finale del Torneo Giovanile di calcio Marca Trevigiana. La coppa Flair Play assegnata dalla Sezione UNVS di Treviso è stata consegnata dal Presidente Beniamino Bazzotti alla squadra Under 19 della Associazione Sportiva Dilettantistica Dinamis Football Club Conegliano. E sempre nel weekend, al Campionato Europeo Master di Tennis, MT1000 a Lussino in Croazia - 3/9 giugno, il nostro socio Cristiano Franzato, in coppia con Mauro Colangelo hanno conseguito la vittoria con un punteggio 6-0 6-1, laureandosi Campioni Europei nel doppio Over 55. Nel singolare si è arreso ai quarti di finale. Franzato conferma la splendida forma già portata in campo all’ITF World Tennis Master Tour 2024, Master 1000 a Manavgat (TR) 8/13 aprile, e le ottime competizioni gli hanno consentito di classificarsi al 14° posto nel singolare con 2.300 punti a 300 punti dalla top ten. Nel doppio 4° posto a parimerito con gli australiani Evans e Starling . Altre soddisfazioni dalle superlative performance del socio Luca Serena: all’ITF World Tennis Master Tour 2024, nella prova Master 700 a Milano Marittima – 6/12 maggio, si è aggiudicato la vittoria nell’individuale che gli consegna il 6° posto nella classifica mondiale ITF Over 40, dopo aver colto un altro successo nel singolare all’ITF World Tennis Master Tour 2024, Masters 700 a Beaulieu Sur Mer in Francia, dal 29 febbraio al 10 marzo. Nel doppio, affermazione assieme allo spagnolo Lacaci che lo ammette al tredicesimo posto del ranking mondiale. Il Campionato Nazionale UNVS mezza Maratona di Genova il 14 aprile, ha visto l’esordio nell’Unione trevigiana di Stefano D’Ambrosio che ha conquistato l’argento in categoria SM60. La Sezione di Treviso ha collaborato all’organizzazione di Coppa Piave Revival svoltasi sabato 4 e domenica 5 maggio in provincia di Treviso, gara valida per il Campionato Nazionale UNVS di Regolarità e sono stati determinanti per l’assegnazione del titolo tricolore i soci Carlo Rugo, Carlo Alberto Picco, Fabio Sorgato, Gianpietro Sperandio e William Cocconcelli. Prossimo impegno della Sezione trevigiana, il Campionato Nazionale UNVS Calcio Camminato a Viareggio il 29-30 giugno con la partecipazione della squadra Over 50, formata da Mauro Baron, Sauro Bovo, Selejdin Bytyqi, Moreno Cervesato, Alessandro Cervi, Francesco Dotto, Graziano Pavan, Massimo Polo, Silvano Sartor, Massimiliano Sottocorna, vincitrice dell’oro nel 2021 e del bronzo nel 2023.