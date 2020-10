La Butto in Vacca si moltiplica: con UnReal Moohrun un weekend di folli corse in solitaria

In piena emergenza Covid-19, La Butto in Vacca ASD ha deciso di dare un messaggio positivo raddoppiando la proposta ludico-sportiva, e trovando ancora una volta un modo creativo per correre in totale sicurezza sanitaria. Il 31 ottobre e 1 novembre, presso la Loggia dei Trecento a Treviso, l'associazione sarà innanzitutto presente con un gazebo presidiato dai propri volontari, per consegnare le t-shirt ufficiali dell’evento in via esclusiva a chi si era già iscritto alla MoohRun 6 del 2020 (i pettorali sono già ritirabili anche presso i punti vendita dei negozi 1/6 H delle province di Treviso, Padova e Venezia).

Gli atleti saranno così pronti a partecipare alla UnReal MoohRun, una sorta di corsa diffusa, che ogni iscritto potrà svolgere in qualsiasi luogo e qualsiasi ora del medesimo fine settimana. I percorsi più remoti, isolati e stravaganti, o le corse agli orari più improbabili, saranno testimoniati dai canali social de La Butto In Vacca. Già molte le società e gruppi che hanno dimostrato solidarietà e adesione alla nuova manifestazione, come Brema Sport di Martellago, ASD Podisti Legaro di Padova, Venice Marathon, Harley Davidson Chapter Treviso, Gruppo Hazzate e Briefing Marathon.

Rimane comunque valida l’iscrizione per la vera MoohRun ufficiale del 2021, che si correrà con la medesima maglia l’anno prossimo. Si arricchisce inoltre il lato artistico de La Butto in Vacca: nei prossimi giorni, infatti, uscirà il video ufficiale dell’inno goliardico dei corridori muccati visto che il brano “Zoccoli al cielo” è già stato condiviso dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia attraverso i suoi canali social, lo scorso 20 ottobre. Presso i gazebo allestiti nei giorni 31 ottobre e 1 novembre sarà possibile anche iscriversi alla MoohRun 6 2021, ricevendo con qualche mese di anticipo l’ambita t-shirt ufficiale. Nelle stesse ore, è previsto anche il passaggio per la Loggia dei Trecento del gruppo sportivo amatoriale “Hazzate”, che nel rispetto delle normative, correranno per 12 ore in un luogo e percorso sconosciuto.