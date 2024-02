La Ventuno del Cima, più di 1200 studenti colorano Contrada Granda

Un centro storico completamente a misura di studente. Tutti insieme, piccoli e più grandicelli, per un evento che ha saputo coniugare aspetti agonistici e aspetti sociali. Oggi, giovedì 15 febbraio, più di 1200 studenti delle scuole superiori, medie ed elementari hanno partecipato alla staffetta scolastica La Ventuno del Cima. La manifestazione, organizzata da Atletica Silca Conegliano, con il patrocinio del Comune di Conegliano, ha dunque animato via XX Settembre, con “quartier generale” in piazza Cima. Sorrisi, incitamenti, spirito di squadra, inclusione, corse a perdifiato, testimoni da passare, sostegno e tanta voglia di correre più veloce possibile per dare un contributo fondamentale al proprio team. Lo sport, per dire tante cose. Per veicolare messaggi importanti. Per creare gruppo, cementare un’unione e cercare di sfidare i limiti personali.

Ragazzi dai 9 ai 16 anni delle primarie e delle secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Cima e Grava e delle superiori dell’istituto superiore Galilei e della scuola enologica Cerletti (per quasi sessanta classi), si sono sfidati lungo due percorsi di 200 metri (uno davanti al Duomo, uno davanti al municipio). Ogni studente di ogni classe partecipante ha corso almeno una frazione della staffetta. Ci sono stati ovviamente degli alunni che hanno corso più frazioni. L’obiettivo era quello di percorrere la distanza più lunga possibile nell’arco di 21 minuti, per conquistare il primo posto nella staffetta scolastica “La Ventuno del Cima”. A primeggiare, nella manifestazione che rientra nelle iniziative legate alle Giornate dello Sport, a livello delle superiori, il Galilei, che ha fatto man bassa, dominando sia tra le prime, che tra le seconde che tra le terze. Per le medie dominio delle scuole Cima. Per quanto riguarda le elementari, tra le quarte ha prevalso la primaria Dante, mentre tra le quinte la Mazzini.

I commenti

«Una bellissima giornata di sport, dove l’atletica è diventata lo strumento per veicolare valori importanti come sano movimento sportivo, inclusione, spirito di squadra, collaborazione - le parole del presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - correre poi nel cuore di Contrada Grande, tra le bellezze inestimabili della nostra Conegliano, è un ulteriore valore di “pregio”. Teniamo molto a questa manifestazione, ci piace vedere i giovani, muoversi, correre e divertirsi, facendo squadra. In corsa ci sono stati anche ragazzi diversamente abili, a testimonianza che lo sport è inclusione. La Ventuno del Cima è una vera e propria “scuola” di vita. Un ringraziamento speciale ai volontari, che oggi hanno dato la loro disponibilità privandosi di una giornata di ferie dal proprio lavoro per dedicarsi ai giovani».

Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Conegliano, Primo Longo. «Una gioia essere qui e vedere tutti questi ragazzi con il sorriso e la felicità negli occhi - ha commentato Longo - ho visto tanti studenti impegnarsi per un risultato, dare il meglio di se stessi per passare i il testimone della staffetta al proprio compagno di classe. Bello vedere questo spirito di condivisione».