Iniziati ai laghi di Revine i nuovi corsi di sup e footbike

Sono partiti lo scorso weekend, ai laghi di Revine, i primi corsi di Sup (variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando un’apposita pagaia) e Footbike (monopattino sportivo) organizzati da Atl-Etica. La società di San Vendemiano ha dato il via ai corsi affidando gli atleti all’occhio vigile dell’istruttore Nicola Zamuner, ex campione del mondo di canoa e ora direttore tecnico della FIFB, la nuova federazione italiana di Footbike.

Atl-Etica è una società sportiva multidisciplinare e in questo caso il Sup e la Footbike hanno una grande valenza sull’offerta tecnica formativa, in primis per la capacità di concentrazione a cui sono chiamati i ragazzi, ma anche per il lavoro neuromuscolare e propriocettivo che fanno per restare in equilibrio sui mezzi. Si potrà provare le discipline nei centri tecnici territoriali di ATL-Etica sparsi nella provincia di Treviso: Conegliano, San Vendemiano, Pieve del Grappa, Trevignano, Oderzo, Ponte di Piave, Roncade e Silea.

L’obiettivo è quello di far provare almeno una volta, ai 300 ragazzi tesserati con Atl-Etica e le società consorelle, il Sup e la Footbike. Le prove sono aperte anche a genitori, familiari e simpatizzanti. Le didattiche di insegnamento promosse da Zamuner in questi ultimi 20 anni, si rifanno per il Sup alla tecnica hawaiana. Una volta addestrati al Sup e alla Footbike, i ragazzi potranno cimentarsi in allenamenti mozzafiato, dalle discese del Piave e del Sile o lungo i percorsi cicloturistici più belli della Marca Trevigiana e, perché no, dell’Italia intera.