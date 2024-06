Lancio del peso, la trevigiana Nalesso avvicina i 16 metri

L’avversaria più vicina è a oltre mezzo metro. Anita Nalesso allunga la gittata dei suoi lanci. Giovedì, a Sasso Marconi (Bologna), la 17enne azzurrina di Trevisatletica ha lanciato il peso a 15.92, aggiungendo 41 centimetri al record personale con cui era arrivata in Emilia. Il suo è stato uno dei migliori risultati tecnici del 21° Memorial Giacomo ed Eva Carbonchi. Anita ha ottenuto la misura da primato al sesto lancio, dopo una serie in crescendo: 13.80, 15.04, 14.08, 15.70, 15.41 e appunto 15.92.

L’allieva del tecnico Simone Broccolo era giunta a Sasso Marconi con un record di 15.51, stabilito il 26 maggio al Brixia Meeting di Bressanone, dove si era classificata al secondo posto alle spalle di un’atleta tedesca. A Sasso Marconi si è così migliorata per due volte, prima lanciando a 15.70 e poi a 15.92.

La misura, oltre all’ampia leadership a livello nazionale, ribadisce lo standard di partecipazione di Nalesso ai Campionati Europei under 18 che si terranno a Banska Bystrica, in Slovacchia, a fine luglio. A questo punto, non è neppure tanto lontano il record regionale di categoria detenuto da Chiara Rosa, mito della specialità che nel 1998 lanciò a 16.07.

Per Anita, che ha compiuto 17 anni il 18 marzo e abita nel quartiere Fiera a Treviso, è la conferma di uno straordinario talento, che l’ha portata a vincere tre titoli italiani consecutivi all’aperto (due da cadetta e uno, nel 2023, da allieva al primo anno) e ad entrare in finale (splendido settimo posto), la scorsa estate, al Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) di Maribor. A Sasso Marconi, in casa Trevisatletica, anche la vittoria del ventenne Antonio Maset nella gara assoluta di peso con 14.52, terza misura della carriera a circa mezzo metro dal personale.