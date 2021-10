Latteria Soligo e Udinese: ecco la partnership anche con il settore giovanile

La partnership tra Latteria Soligo e Udinese Calcio si estende e ora la storica azienda trevigiana non solo accompagnerà le attività dell’Academy bianconera ma farà da Sleeve Sponsor anche a tutte le giovanili dei friulani, fino agli Allievi Nazionali, ossia alla squadra under 17. Si amplia, quindi, l’impegno di Latteria Soligo per far crescere in modo sano i bambini e i ragazzi, attraverso lo sport, l'alimentazione e la corretta informazione. Già adesso l'azienda leader nel settore del lattiero-caseario è presente, in qualità di partner ufficiale per la stagione 2021-2022, in tutte le attività di marketing e comunicazione di Udinese Academy attraverso sia le squadre affiliate sul territorio nazionale sia sui canali televisivi ed online del club bianconero.

La novità è che, con l'avvio delle partite ufficiali, Latteria Soligo sarà presente in tutte le gare delle squadre giovanili, sia sulle maglie dei giovani atleti che con gli striscioni a bordocampo in tutte le partite dei friulani. Una iniziativa che attraverserà l’Italia al fine di promuovere i valori legati ad una giusta alimentazione e all'attenzione per l'ambiente.

La partnership tra Latteria Soligo e Udinese prosegue anche tra i banchi di scuola, poiché non solo sport, divertimento e un corretto stile di vita sono gli obiettivi di queste due realtà, ma anche l'istruzione è un altro degli scopi dell'azienda trevigiana e del club di calcio. Infatti, in queste prime settimane di scuola, molti bambini del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia segnano i propri appunti nel diario a tinte bianconere, frutto di questa collaborazione che è utile per mantenere sempre attivi i più piccoli, con giochi di enigmistica e disegni da colorare, e per approfondire temi legati allo sport e ai prodotti che nascono dal latte attraverso delle schede dedicate.

«Per avere dei prodotti “perfetti”, come dichiarato nel nostro statuto, serve una particolare attenzione per ogni aspetto della vita delle persone, in particolare dei più piccoli – spiega Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo - I prodotti derivati dal latte sono da sempre un elemento indispensabile per una sana crescita. La qualità e la diversificazione delle creazioni di Latteria Soligo sono un valore aggiunto allo sviluppo dei giovani calciatori: l'ampia varietà offerta può soddisfare ogni palato ed avvicinare alla corretta alimentazione i bambini e i ragazzi. Inoltre, fare giusta informazione, sensibilizzare le persone a rispettare l'ambiente ed accompagnare i futuri campioni di vita e di sport è un altro punto fondamentale della nostra etica. Aver aggiunto un nuovo tassello alla nostra partnership con Udinese Calcio ci dà una spinta in più per perseguire i nostri obiettivi che, in fin dei conti, sono quelli di tutti i genitori».

"Siamo molto orgogliosi di poter proseguire anche per questa stagione sportiva la partnership con Latteria Soligo - commenta Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – quest'anno la collaborazione si estenderà anche al nostro settore giovanile: Latteria Soligo sarà infatti per tutta la stagione Sleeve Sponsor delle nostre squadre. Essere vicino ai giovani ed accompagnarli nella loro crescita è da sempre un obiettivo primario per il Club e rispecchia a pieno i valori che ci accomunano ad una realtà come Soligo. Infine, è stato un piacere per noi poter realizzare in sinergia con l'azienda trevigiana i diari scolastici che quest'anno abbiamo regalato ai bambini di prima elementare delle scuole di Udine".