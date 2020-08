Campionati Italiani di ciclismo: il trevigiano Basso positivo al Covid, l'Ineos si ritira

Il Team Ineos ha ritirato, nella giornata di sabato, tutti i suoi corridori dal Campionato Nazionale Italiano come misura precauzionale in linea con i protocolli Covid dopo che il trevigiano Leonardo Basso è risultato positivo al Coronavirus, pur essendo asintomatico. Ad esclusione di una visita per la cura del ginocchio al suo centro medico locale otto giorni fa, Leonardo è sempre stato a casa ad Asolo con la sua ragazza e si è allenato da solo negli ultimi 10 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra l'altro, martedì era già risultato negativo ad un altro test e nel frattempo era rimasto a casa e nei giorni scorsi non si era nemmeno unito alla squadra in albergo. Vneerdì, invece, ha effettuato la ricognizione a cronometro con Filippo Ganna e sabato mattina è andato ad allenarsi con lui, Salvatore Puccio e Gianni Moscon. In linea con i protocolli previsti, tutti e quattro i ciclisti ora si autoisoleranno per 14 giorni e così anche altri quattro membri del personale poiché considerati contatti secondari. Nonostante siano stati in contatto con i corridori che indossavano maschere, osservando le distanze sociali e altri protocolli, il Team Ineos ritiene che questa sia una precauzione prudente. "Sosterremo inoltre Leo con qualsiasi tracciamento dei contatti con amici e familiari, a seconda dei casi, nel prossimo periodo" fa sapere la squadra.