Leonardo Granzotto dello Sporting Life Center secondo posto al Kinder Trophy di Bibione

Leonardo Granzotto under 16 dello Sporting Life Center conquista il secondo posto allo Junior Kinder Trophy di Bibione. Tutto pronto nel club mottense, il suo d’origine, per la tappa provinciale dai 9 ai 16 anni. A Vedelago grazie alle coperture pressostatiche prosegue normalmente il torneo di 3^ categoria, iniziato dal 13 Maggio e che continuerà fino al 28. Competizione Fitp al maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti coordinati da Dean Pinezic. Le gare di Mercoledì 17 inizieranno dalle 13 con l’incontro Jesi-Sartoretto; alle 15.00 Cristina Ruzzini-Alessia Ioana Mardale; alle 18 Quarello-Cantoro, Peruzzi-Corona; 19.30 Bianca Bresolin-Barbara Torelli, Passazi-Grassi; alle 21 Barbierato-Mladovan e Bottega-Fanton. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Il Mini dal 27/5 al 04/6 per i giovani 9-10-11 e 12 anni, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/5. Dal 2 al 15 Giugno al Park di Villorba torneo Open femminile per giocatrici dalle 4.4 in su. Sono 1.000 gli euro di montepremi, iscrizioni entro le ore 12 del 31/5 per le tenniste fino alle 3.5, per le altre n attesa di determinazione. Junior Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3/6 fino al giorno 11/6 e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 01/6.