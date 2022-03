Il trequarti Leonardo Marin si lega al Benetton Rugby sino al 2025

Il Benetton Rugby ha comunicato che Leonardo Marin ha firmato un contratto che lo terrà legato alla franchigia biancoverde fino al 30 giugno 2025. Il trequarti veneto, giunto in Ghirada la scorsa estate, nei mesi in maglia trevigiana ha già messo in mostra qualità importanti anche in ottica futura.

Nato a Mestre il 23 febbraio 2002, Marin è un’apertura tra le più promettenti a livello nazionale e nel panorama giovanile a livello internazionale. Cresciuto all’Accademia Nazionale Ivan Francescato, è un utility back che sa giocare anche da estremo e che nella scorsa annata Marin ha difeso i colori del Mogliano Rugby. Durante l’estate 2021 ha militato con l’Italia Under 20 disputando il Sei Nazioni di categoria, giocando tutte e cinque le partite, segnando una meta e siglando in totale 23 punti. Numeri convincenti che gli hanno permesso di approdare in casacca biancoverde lo scorso luglio. Il 20enne è subito entrato nelle rotazioni principali della squadra di coach Marco Bortolami e ad oggi ha raccolto 9 presenze nello United Rugby Championship, schiacciando una meta, ma soprattutto regalando due successi al Benetton Rugby allo scadere di due match grazie al suo piede. Prima il fantastico drop che ha permesso ai Leoni di battere Edimburgo a Monigo, poi il piazzato nell’incontro contro Glasgow. Insomma, una freddezza di tutto rispetto abbinata ad un talento di spessore. Infine, da aggiungere che Marin a novembre 2021 ha disputato due gare con la Nazionale A, marcando anche una meta, e che attualmente è coinvolto con la Nazionale Maggiore Italiana nel Sei Nazioni. Tre le presenze raccolte sino a questo momento.

“Sono molto felice di rinnovare con questa società, è quello che volevo da inizio stagione, mi trovo molto bene con tutto l’ambiente, staff e giocatori e penso che il Benetton Rugby sia la realtà perfetta per me per permettermi di crescere ancora tanto. I miei obiettivi per le prossime stagioni rimangono quelli di migliorare come giocatore e vincere con questa maglia” queste le dichiarazioni di Leonardo Marin. “Con il prolungamento di Leonardo ci assicuriamo per le prossime tre stagioni una pedina di estremo valore che va ad aggiungersi ed irrobustire il gruppo di giovani talenti italiani in nostro possesso oltre che il reparto di mediani d’apertura. Marin in questi mesi si è conquistato il posto in squadra a suon di buone prestazioni, rendendosi anche protagonista di alcune nostre vittorie allo scadere. Vederlo oggi in Nazionale Maggiore ci rende molto felici.” dice Antonio Pavanello, dg del Benetton Rugby.