Levico senza storia, vince Mezzacasa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è appena conclusa la Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta e nella sede di Xmotors Team si è dato il via ai festeggiamenti per il primo prestigioso risultato ottenuto nel weekend con Denis Mezzacasa che si è confermato in forma. Il pilota di La Valle Agordina ritornava nel Campionato Italiano Velocità Montagna con una grande incognita, quella dettata dal debutto con una Seat Leon MK2 mai usata in salita. Il primo riscontro cronometrico, quello dei chilometri iniziali del Sabato di libere, vedeva il portacolori di Xmotors Team già a suo agio, secondo nella generale di RS Cup. Il peggiorare delle condizioni meteo, con l'arrivo di una pioggia insistente, consigliava al bellunese di evitare la seconda tornata di prove, nell'attesa dell'arrivo di una Domenica secca. “La giornata di libere è stata poco utile per la gara” – racconta Mezzacasa – “perchè siamo stati sempre con lo sguardo verso al cielo per capire cosa avrebbe fatto il meteo. Ci sono stati continui cambi, tra pioggia che faceva poi posto al sole e viceversa, ma avevo già capito che l'auto poteva comportarsi bene, anche se non eravamo in condizioni ottimali. Con il diluvio della seconda prova non aveva senso rischiare quindi abbiamo preferito stare fermi al paddock.” L'arrivo della Domenica, accompagnato dallo stabilizzarsi del meteo a favore dell'asciutto, sanciva l'inizio della cavalcata di un Mezzacasa che, già al termine di gara 1, rifilava 5”19 a Giovanelli e ben 22”69 a Boscariol, mettendo in chiaro le ambizioni per il fine settimana. Una fotografia pressoché identica quella vista in gara 2 con l'unica punta della compagine di Maser che si confermava ancora il numero uno nell'assoluta di RS Cup, firmando una bella doppietta, con il successo conquistato in categoria RSTC2, al termine della due giorni trentina. “In gara 1 abbiamo staccato un tempo fantastico” – aggiunge Mezzacasa – “e ci siamo confermati in gara 2, migliorando ulteriormente nel confronto diretto in classe. Nessuno credeva che questa Leon potesse dire ancora la sua in salita ed a Levico abbiamo dimostrato il contrario. Un'auto che fa veramente forte, è sincera, è bella e basta. Mi sono divertito tanto e devo anche dire che le gomme Hankook, le usavo per la prima volta, sono state impeccabili. Grazie a tutti i nostri partners e ad Xmotors Team, sempre presente al nostro fianco.”