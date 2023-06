Liepāja, Trentin debutta nell'europeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Manca ancora poco, soltanto qualche giorno, e per Giovanni Trentin si apriranno le porte del FIA European Rally Championship, la massima serie continentale per la specialità che gli servirà sul piatto una gustosa occasione per formarsi. Il giovane pilota di Montebelluna, figlio di quel Mauro più volte sul gradino più alto del podio nel tricolore terra, è pronto ad affrontare quello che, con buona probabilità, è l'evento più blasonato dell'intero programma stagionale, in programma da Venerdì 16 a Domenica 18 Giugno. Il portacolori di MT Racing continuerà il proprio cammino di apprendistato in un Latvian Rally Championship che lo vede attualmente secondo di classe LRC4 e quinto tra gli Junior. “Sarà la nostra quinta gara in assoluto” – racconta Trentin – “e sarà anche quella più prestigiosa perchè il campionato lettone incontrerà quello europeo. Il livello della sfida, visto il parco partenti, si alzerà ulteriormente e non vediamo l'ora di poterci confrontare con i protagonisti dell'europeo. Sono soltanto al mio primo anno nei rally ma vedo che l'impegno che tutti noi mettiamo in questo progetto inizia a portare i suoi frutti. Sarà una trasferta davvero importante e speriamo che possa andare tutto per il verso giusto. Avremo tanti chilometri a nostra disposizione e cercheremo di sfruttarli al meglio per poter crescere in questo weekend.” Ad attendere Trentin al prossimo Rally Liepāja, così come nel resto di questa stagione, ci sarà una Ford Fiesta Rally4 di Baltic Motorsport Promotion, da condividere con Danilo Fappani. “Sul piano tecnico non ci sarà alcuna variazione” – sottolinea Trentin – “e continueremo sia con Baltic Motorsport Promotion, correndo con la loro Fiesta Rally4, e con Danilo Fappani. Abbiamo raggiunto un buon livello di feeling con entrambi e non vogliamo cambiare nulla. L'affiatamento cresce, gara dopo gara, e questo ci permetterà di continuare a progredire in questo 2023.” Il portacolori della scuderia di Follina sarà chiamato ad affrontare due giornate di gara, ad iniziare da un Sabato 17 Giugno che si aprirà sul doppio passaggio sulla speciale di “Tukumus” (27,62 km), spostandosi poi verso “Talsi” (8,50 km) e proseguendo con “Īvande” (25,96 km), “Snēpele” (14,60 km) e con la speciale spettacolo “Liepāja City Stage” (2,52 km). La seconda giornata, quella di Domenica 18 Giugno, si articolerà sui due passaggi a “Liepieni” (19,59 km) ed a “Krogzemji” (18,86 km), a completare un totale di poco meno di centottantaquattro chilometri cronometrati sugli oltre settecento complessivi di gara. “Il percorso che andremo ad affrontare dovrebbe essere abbastanza veloce” – conclude Trentin – “ma anche caratterizzato da alcuni dossi. In linea di massima non dovremmo trovare particolari differenze rispetto alle altre gare che abbiamo corso in Lituania quest'anno. Punteremo a stare al passo degli altri e cercheremo di confrontarci con i migliori dell'europeo.”