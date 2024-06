Nuoto, Francesco Ceolin oro e bronzo a Limassol

Alla Mediterranean Cup, Coppa Comen di nuoto in corso a Limassol ( Cipro) riservata alla categoria ragazzi, 20 nazioni per un totale di 300 nuotatori, che corrisponde a livello giovanile ai Giochi del Mediterraneo, la prima giornata ha visto subito in medaglia Francesco Ceolin ( 2008) , Stilelibero-Team Veneto, società associata alla Lisporteam360, con un oro ed un bronzo. Nella 4 x 50 Mista Mixed, ha conquistato la medaglia d’oro assieme a Martina Benis, Gabriele Garzia, Carlotta Giannini, che, con il tempo di 1’48”83 ha lasciato la Spagna al secondo posto 1’48”96 ed al terzo la Grecia 1’50”33. Nei 100 stile libero è salito sul terzo gradino del podio con il tempo di 51”20, alle spalle dello spagnolo Luca Hoek ( 50”30) e del turco Demir Ozdemir ( 50”57).