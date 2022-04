Benetton Rugby, bonus mete ma a Johannesburg vincono i Lions 37-29

Emirates Lions-Benetton Rugby era la sfida valida per il 17esimo round di United Rugby Championship. I sudafricani, dodicesimi, volevano chiudere in bellezza il percorso casalingo, niente da fare per i Leoni nonostante un'ottima prova.

A Johannesburg le temperature sono alte e nel primo tempo i Leoni giocano una partita solida, concretizzando gli attacchi portati a segno e siglando tre mete, una doppietta di Smith e il primo timbro in Benetton per Drago. I Lions, che giocano per dieci minuti in 14 contro 15 per l'ammonizione a Hendrikse, trovano due mete e al 40' è 15-22 per gli ospiti. Nella ripresa i sudafricani approfittano subito di una meta di Van der Merwe e scappano poi con le marcature di Pienaar e Hendrikse, trovando l'allungo decisivo. Per i Leoni, che non mollano fino all'ultimo, c'è la meta di Lorenzo Cannone che vale per il punto di bonus offensivo.