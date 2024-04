Nel Long Rodeo Trofeo Soligon svoltosi allo Junior di Santa Lucia c'è Antonio Mazzon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Junior Sporting Santa Lucia Antonio Mazzon fa gli onori di casa ai 32 concorrenti nel Trofeo Soligon S.p.a. Long Rodeo condotto da Katia Possamai che aggiudica la vittoria al giocatore del sodalizio organizzatore Antonio Mazzon in due set puliti su Nicola Mladovan del vicino club Ranazzurra di Conegliano. Terzi Posti per Alberto Soligon altro giocatori di casa e per Franco Zanardo del Ranazzurra. In evidenza con 6 vittorie altro giocatore di casa Nicola Grava e con 5 Filippo De Zotti del Caneva.

TORNEO IN CORSO Ad Altivole fino al 21 Aprile c’è il torneo di Primavera di 3^ categoria con 122 giocatori. Sono 5 le gare del programma odierno.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 13 al 28 a Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.