Il Long Rodeo di Vacil con 82 partecipanti premia i trevigiani Chiozzi e Rebeschini

Concluso il Long Rodeo allo Sporting Life Center di Vacil con 82 partecipanti di 4^ categoria. Nel maschile Marcello Chiozzi dell’Eurosporting di Treviso nega il poker al lidense Andrea Rizzo. Finale tirata al terzo set dove, nonostante la stanchezza del winner è stata l’esperienza a cui ha dato fondo il veterano Chiozzi. Stessa strategia che il vincitore ha messo in campo contro il beniamino di casa Luciano Faccenda scivolato al terzo posto assieme al giovane bellunese Evan Svalduz. In evidenza i giocatori di casa Matteo Reginato con 4 vittorie, Enrico Danielato con 3. Nel femminile 5° successo stagionale per Lorena Rebeschini dell’Istrana che nel long tie-break mette in seconda posizione la giocatrice di casa Giulia Favaro. Terze, Najda Miljkovic dello Sporting Life Center assieme ad Alice Bortolotto vicentina del Santorso. In evidenza Agata Maria Buzzo al suo primo torneo tra gli adulti. L’under 12 trevigiana con tessera del Tc Padova ha passato ben 5 turni, incocciando nei quarti la finalista Favaro. TORNEI IN CORSO Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 23 e 24 Marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3 dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. Dirige Maurizio Epifano.