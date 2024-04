Lorenzo Favero alfiere di casa Sporting Life Center vince l'Open di Primavera a Riccione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lorenzo Favero giocatore dello Sporting Life Center vince a Riccione l’Open di Primavera. Bel torneo quello disputato a Riccione per Favero che è l’alfiere dello Sporting Life Center. Con 4 vittorie si aggiudica la Kermesse di Primavera. Primo incontro facile con il 2.8 Ercolani che si presentava dopo 4 vittorie ottenute. Con il pari classifica il 2.3 Alessandro Dragoni della Meridiana partita vinta al long tie-break Semifinale con la tds numero 2 il 2.2 Tomas Gerini dello Junior Perugia e finale contro il lombardo Daniele Pasini. Anche questo incontro concluso al long tie-break per 10-8. Ora allenamento allo Slc e pronto per la serrie C di Domenica 7 in casa contro la Canottieri Padova. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 Aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. Dal 6 al 21 Aprile torneo di Primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/4. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 Aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.