Tennis, primo successo per l'Under 14 Lorenzo Genna

Alla Barchessa concluso il Rodeo di 4^ maschile con 32 giocatori, coordinati da Roberta Antonello dove vince il suo primo torneo "adulti" Lorenzo Genna. L’under 14 del Volpago si dimostra già pronto per la terza categoria. Riuscendo a spuntarla contro Maurizio Torresan al terzo set, Genna ha dovuto dar fondo a tutto il suo bagaglio tecnico per riuscire a vincere contro giocatori molto esperti e di categoria superiore. Terzi posti per l’home player Matteo Ruzza e per Federico Valter Gasparini dello Sporting Life Center. Molte le sorprese di questa competizione. A cominciare dall’udinese Filippo De Finis che con 5 turni ha sfiorato il podio e al redivivo Maurizio Da Pian che esaurendo le sue forze nel 4° incontro di Sabato, replicava quanto di buono fatto vedere nel rodeo di Vacil. Non è passata inosservata la classe del friulano Luca Giust giocatore di categoria superiore. Iniziato il 2° Torneo regular all’Alpe Adria di Vedelago che si protrarrà fino al 03 marzo per giocatori di terza e quarta categoria maschile e femminile. Sono 135 i giocatori a misurarsi coordinati da Dean Pinezic.

Prossimi tornei

Da Panatta il 24 e 25 febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 febbraio. A Volpago il 24 e 25 febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 3 e 4 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio. A Castelfranco il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio. Ad Altivole dal 2 al 17 marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio.