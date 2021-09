Luca Dassie è argento M50 individuale ed oro a squadre agli Europei di Corsa in montagna

Luca Dassie, tesserato per la Atletica Villorba, fino allo scorso anno non aveva mai utilizzato una pista di atletica ma, dopo una intera vita sportiva dedicata al rugby, ha deciso di cambiare sport per un nuovo futuro dedicato alla corsa. Così, dopo intensi allenamenti, al Trofeo delle Regioni Master di inizio settembre (con la maglia della rappresentativa Veneto) è giunto inaspettatamente terzo sui 1.500 metri siglando persino il suo record personale. A metà mese, invece, ai Campionati Italiani Master di Rieti si è migliorato ulteriormente sia negli 800 metri che nei 1.500 arrivando a 4'26"11, ossia 4° posto finale a soli 23 centesimi dalla medaglia di bronzo. Ma l’exploit è arrivato nei giorni scorsi agli Europei di Corsa in montagna Emmtrc 2021 a Valtramontina (PN). Nell’occasione, infatti, Dassie si è guadagnato un bellissimo argento individuale ed un oro a squadre nella categoria M50.

«Sono un ragazzo fortunato perché le mie gambe contribuiscono ancora con impegno, e pazienza, a rincorrere i miei piccoli sogni di atleta e, a volte, pure a realizzarli. Ma soprattutto perché ho una compagna e degli amici sinceri che mi incoraggiano molto, suggerendomi di prendere sul serio gli obbiettivi rimanendo però al contempo anche “leggeri”. Inoltre, queste esperienze sono state un susseguirsi di emozioni e adrenalina nelle quali ho conosciuto persone e condiviso con loro le stesse paure, gioie ed emozioni - ha dichiarato Dassie al termine di questo intenso periodo di gare – Il percorso per questi meravigliosi risultati è iniziato ben un anno fa ed è stato né breve né semplice. Spesso, però, la differenza tra chi arriva al traguardo e chi non si trova nel livello di determinazione dettato da uno stato mentale che va allenato, esattamente come il corpo. Ascoltate dunque sempre voi stessi, proprio come fate con il vostro fisico».