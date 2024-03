Luca Serena in Francia a Beaulieu Sur Mer vince il singolare e torna nella top ten mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Luca Serena ritorna nella top ten mondiale Itf grazie al suo successo in Francia. A Beaulieu Sur Mer nell’over 40 era testa di serie numero uno e l’ha confermato. Nel singolo partito con un bye, al suo primo turno vince con lo spagnolo Roger Lacaci, con l’ucraino Anatolii Stepakhno ed in finale con l’austriaco Josef Prix, soprannominato dai suoi connazionali e conosciuto come Seppi Prix. Nel doppio affermazione assieme allo spagnolo Lacaci sui francesi Boufedji-Cassin e Bosono-Loufrani. Con i 700 punti a disposizione per questa competizione ritorna tra i top ten, anzi a conti fatti all’ottava posizione dietro il tedesco Burgemeister e a braccetto con il colombiano Solanilla, l’australiano Hobba, il francese Renault ed il tedesco Bornemann. Nel doppio raggiungerà il 13° posto alle spalle dell’ungherese Caplan, spodestando il cileno Bustos.