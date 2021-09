Luca Serena conquista il titolo italiano over 40 a Milano marittima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Milano Marittima Luca Serena conquista il titolo nazionale Over 40. Nei campionati assoluti, riservati ai giocatori della categoria, si erano presentati una decina di concorrenti, tutti agguerriti e di buona classifica. Il migliore ai nastri di partenza era il coneglianese Luca Serena e lo ha dimostrato anche sul campo. Tre partite tutte concluse in due set. L’ultima contro il numero due Marco Bonelli di Porto Recanati. Alla kermesse di Cervia c’era anche un altro trevigiano Maurizio Torresan. Il suo draw contava una settantina di concorrenti tant’è che è stato necessario allestire anche un tabellone di qualificazione. Qui dopo aver vinto due partite e guadagnata la promozione al main draw, il presidente dell’Istrana veniva superato 3.3 dal romano Marco Dedè. A Mogliano veneto 7° Open maschile e femminile con 3.000 di montepremi, diretto da Alfredo Gris con la supervisione di Giuliano Ferro si disputano le semifinali. Questi gli incontri di Venerdì 10. Alle ore 17 Nicola Ghedin-Lorenzo Favero e Maria Masini-Sara Giulia Arrighetti. Alle 19 Valentina Trevisan-Aurora Vignaduzzo e Tommaso Gabrieli-Alessio Tramontin. Iniziato alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin e Mauro Cenedese con 162 iscritti che terminerà il 19/9. A Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile sotto la supervisione di Mauro Granzotto con 62 tennisti. Allo Sporting Life Center di Vacil c’è il 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Weekend Rodeo a Volpago per giocatori fino ai 4.4 trofeo De.Ma Food diretto da Matteo Favaro. A San Marco di Resana sui campi in erba naturale, weekend Rodeo di 3^ categoria. A Silea dal 11/9 al 23/9 torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo. Ad Altivole dal 18/9 Open Trofeo Progress con singolari maschile femminile e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/9 at tennisclubaltivole@gmail.com