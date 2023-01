Tennis, Luca Serena vince l'internazionale di Sanremo Itf Master Tour

Il vittoriese Luca Serena a Sanremo nel singolare vince la tappa italiana Itf Master Tour. In forza al Ntvo Nuovo Tennis Via Olivera di San Vendemiano, con la vittoria di questa tappa cerca di rientrare tra i primi 10 players mondiali nell’over 40. Finale tutta italiana.

Era lui il favorito del seeding e ci è arrivato senza grossi affanni. Due bagel ai suoi avversari, prima all’israeliano Kantzuker poi in semifinale al torinese Antonio Ronzino. Nella finale l’unico avversario ad impensierirlo è stato il napoletano, testa di serie numero due Marco Postiglione. Un doppio 6/2 per il trevigiano ed altro titolo in bacheca. Prossimo appuntamento campionati italiani indoor a Grosseto. Allo Sporting Life Center dal 13 al 15 gennaio primo torneo stagione trevigiana 2023. C’è il Rodeo Mwood Winter maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 dell'11 gennaio.