Luca Serena vince l'Assigroup open di Este contro Gregorio De Gasper

Ad Este nel Rodeo Open Trofeo Assigroup nel maschile finale tutta trevigiana, tra il coneglianese Luca Serena e Gregorio De Gasper. Continua a vincere Luca Serena, grazie anche al suo buono stato di forma e lo fa egregiamente. Contro il giovane De Gasper, che quest’anno veste la casacca del Tc Padova dopo anni trascorsi all’Eurotennis, il player coneglianese ha dovuto ricorrere a tutta la sua esperienza nel tie-break del terzo mini set. Quindi torna in pista, e subito vincente, dopo il tricolore romagnolo veterani Serena, che non disdegna nemmeno gli appuntamenti internazionali per difendere il suo ranking Itf. Attualmente si trova in 4^ posizione ad appena 250 punti dall’olandese Romano Frantzen e a 300 dal tedesco Jens Janseen. Nell’over 40 è al 5° posto ranking governato dall’Argentino Pablo Cerutti. Nell’Alpe Adria di Vedelago unico torneo in atto nella Marca, gli incontri di Giovedì 18; soltanto alle 20 due partite per completare il draw per gli ottavi. Rodolfo Andolfatto dell’Altivole con Roberto Simeoni del Castelfranco e Domenico Rizzo under 16 dell’Eurotennis con il giocatore di casa Alessandro Beltrame. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”. Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.