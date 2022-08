Volley, Giorgione conferma il libero Lucia Morra: «Un onore restare qui»

Il Giorgione si tiene stretta Lucia Morra. L’atleta 25enne, in tesi per la laurea magistrale in Direzione e Comunicazione d’Impresa, sarà ai nastri di partenza fra una decina di giorni per l’inizio della preparazione al campionato di B1.

Per lei, seconda stagione a Castelfranco: «Da avversaria, il Giorgione è sempre stato bellissimo da vedere dal punto di vista del gruppo e dell’unione, da “interna” non posso che confermare: poter scegliere di rimanere è stato un onore e ne sono molto felice.

L’ambiente di Castelfranco è stimolante, giocare in quel palazzetto con i nostri tifosi è meraviglioso e non vedo l'ora di ri-iniziare».

L'obiettivo è dichiarato: fare meglio dell’ultima stagione in cui i playoff sono stati mancati per differenza set. La domanda che in molti si pongono è se, effettivamente, il nuovo assetto potrà regalare soddisfazioni maggiori rispetto alle pur ottime ultime stagioni di B1: «Quest’anno abbiamo sfiorato i playoff e confesso che c’è ancora un po’ di dispiacere. Mancava davvero poco, lavoreremo molto per migliorarci, la squadra è competitiva e possiamo fare bene. Ho un sogno ben chiaro in testa ma non lo dico perché poi non si avvera!».