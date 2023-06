Luciano Faccenda dello Sporting Life Center si conferma alla Barchessa. 17.30 femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Prima finale andata in porto alla barchessa di Casale sul Sile e Paola Borin ha assegnato il primo posto a Luciano Faccenda dello Sporting Life Center. Finale molto combattuta, quella con il giocatore del Caorle Andrea Marchesan, conclusa al terzo set con capovolgimenti di fronte. FINALI IN CORSO Alle 17.30 le finali femminili della Barchessa, tutte Eurosporting con l’under 18 Angelica Stradiotto e l’under 16 Giorgia Girolin. Finali all’Ostani di Montebelluna del torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Alle 19.30 il valdagnese Federico Ederosi con Matteo Nicoletti dell’Academy San Marco di Resana. TORNEI IN ATTO Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Dal draw di 3^ promossi a quello intermedio: Edoardo Baldan, Andrea Ziterni, Alessandro Galassi, Andrea Bresolin, Nicolas Scorzato, Jason Vocale, Tommaso Da Rold e Sebastiano Buzzatti. Le 8 gare di oggi iniziano dalle 16.30 fino alle 21 Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Fino al 18 Giugno a Istrana dal 10 al torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/6. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17/6 al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetta le iscrizioni per il draw maschile fino ai giocatori 3.5, e saranno ammesse fino alle ore 12 del 15/6. Ad Altivole trofeo under dagli 11 ai 16 anni dal 17 al 2 Luglio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6.