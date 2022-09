Luigi Butera del park di Villorba si aggiudica il trofeo Vp verniciature

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba diretto da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Mauro Cenedese con 125 giocatori in tenzone è di Luigi Butera. Due set tirati conclusi con un doppio 6/3 con Gianpaolo de Gasper dell’Eurosporting Cordenons hanno consentito al portacolori di casa Luigi Butera di aggiudicarsi questa kermesse. Due giocatori estremamente concreti che hanno estromesso dalla finale tutti quei giovani meritevoli del Pederobba, ma contro i più solidi ed esperti, non sono riusciti nemmeno a portarli al terzo set. Butera che ha dimostrato già di meritare ampiamente la terza categoria in quel di Visnadello. De Gasper partito da 4.4 ha inanellato 8 vittorie perdendo un solo set, con lo jesolano Minetto. Terzi posti quindi per Kevin Bianchin del Pederobba e per Marco Minetto dello Jesolo alla sua prima semifinale in carriera. A Silea il torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Sono 130 i tennisti in lizza comandati da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello. Le gare di Mercoledì 14 sono ben nove con inizio dalle ore 15.00. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.