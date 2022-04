Mezzacasa rimanda la sua rivoluzione nel Topjet F2000 Formula Trophy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Doveva essere un weekend di festa, all'insegna della novità per una nuova sfida chiamata Topjet F2000 Formula Trophy, ed invece lo scorso fine settimana si è rivelato decisamente amaro per Denis Mezzacasa, costretto a fare rapido rientro a casa. Il pilota di La Valle Agordina, iscritto da Xmotors Team all'appuntamento dell'Autodromo Nazionale Monza con la sua Formula Renault 2000 curata dal Team Aralla, è stato vittima di un lutto familiare e, senza alcuna esitazione, ha abbandonato il campo gara per unirsi alla famiglia. “Alle spalle non ho solo dei collaboratori ma degli amici veri” – racconta Mezzacasa – “e voglio ringraziare in particolare due persone. Francesco Stefan, presidente di Xmotors Team, e Matteo Aralla, titolare del Team Aralla. Li avevo già avvisati, della situazione delicata, e mi sono stati molto vicino. Grazie anche a tutti i partners che mi hanno sostenuto. Ci vediamo ad Imola.” “Siamo vicini a Denis, alla sua famiglia” – gli fa eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team – “ed a tutti loro vanno le nostre più sentite condoglianze. Tutta la scuderia vi è vicina.”