Luzzi e Bussolotti in pista al Mugello per Axon Seven Team ss600

Torna in pista il massimo del motociclismo nazionale sul famoso circuito toscano e, dopo l’ultima spettacolare gara a Vallelunga, il protagonista della pole position di casa Axon Seven Team, Bussolotti, si dice pronto a dimostrare tutto il suo talento. «Sono contento delle mie prestazioni fino ad oggi – dice Marco Bussolotti – abbiamo recuperato a Vallelunga con due belle vittorie, dopo la piccola parentesi a Misano dove abbiamo conquistato due secondi posti. Sono molto contento e cercherò di continuare così. I test della scorsa settimana sono andati bene e sono positivo e carico per le gare di questo weekend. Ci tengo a ringraziare la mia grande squadra e il nostro sponsor ufficiale, Axon Micrelec, per il supporto costante». In questa nuova avventura ci metterà tutta la sua tenacia anche Nicholas Luzzi, in un fine settimana meteorologicamente non facile per le alte temperature attese. «Finora le mie prestazioni sono state molto al di sotto delle mie aspettative – commenta Luzzi –, fortunatamente però la classifica ci sorride e, per ora, siamo sesti. Nessuna aspettativa per il weekend, il campionato è ancora aperto e io cercherò solamente di dare il massimo e divertirmi. Farà caldissimo, le temperature al Mugello parlano chiaro e ci sarà da soffrire. Ci aspetta una gara lunga e difficile, la preparazione fisica è fondamentale con il caldo e chi sarà più preparato riuscirà a mantenere il ritmo per tutta la competizione. Sono fiducioso, vediamo di far bene!».