Magione, Toldo si conferma leader in ATCC RS

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Xmotors Team fa centro anche questa volta e l'aver investito sul giovane Tommaso Toldo ha già portato buoni frutti nel weekend all'Autodromo dell'Umbria. Sabato e Domenica si teneva il secondo atto della Formula X Italian Series, categoria ATCC RS, ed il classe 2008 da Miane ha ripagato al meglio la fiducia data dal sodalizio di Maser. La doppia sessione di libere del Sabato, sfruttata al meglio per trovare il giusto setup della Renault Clio Cup 4 di Bolza Corse, veniva presto vanificata dalla pioggia della qualifica. Sotto un vero e proprio diluvio universale Toldo riusciva ad arginare i danni con la nona piazza. “Sabato mattina abbiamo lavorato bene” – racconta Toldo – “trovando un buon compromesso per l'assetto della nostra Clio ma in qualifica è arrivata una pioggia battente e siamo ripartiti da zero. Non sono riuscito a trovare il giusto feeling sul bagnato e sono finito nono sulla griglia.” Domenica, allo scattare del semaforo verde di gara 1, Toldo metteva sul campo freddezza e grinta da consumato campione, recuperando terreno in pochi giri, per mettersi in piena bagarre per le posizioni di vertice, e presentandosi alla bandiera a scacchi ai piedi del podio assoluto. Una perentoria rimonta che gli fruttava i preziosi punti della seconda piazza in ATCC RS. “In gara 1 sono partito bene” – aggiunge Toldo – “e, dopo alcuni giri, ero già passato da nono a quarto. Sul finale la lotta per il terzo posto è stata davvero combattuta e siamo arrivati a darci varie sportellate per poter stare davanti. Credo che anche il pubblico si sia divertito molto.” L'inversione della griglia per gara 2 portava Toldo a prendere il via dalla terza casella, un fattore determinante che, grazie ad un'ottima partenza, gli consentiva di prendere il comando delle operazioni e di mantenerlo agevolmente fino alla conquista della vittoria assoluta e di classe, aggiungendo una doppia ciliegina sulla torta del weekend data dal giro veloce in ogni manche. Un bottino che gli consente di confermarsi, dopo due appuntamenti, in testa all'ATCC RS. “Partire dalla terza piazza in gara 2 mi ha aiutato” – conclude Toldo – “e sono riuscito a prendere presto il comando, mantenendolo fino alla fine. Sono molto contento del risultato ottenuto, soprattutto perchè era un circuito nuovo per me. Dopo le due vittorie di Varano e questa, assieme al secondo di gara 1, siamo primi in campionato nell'ATCC RS. Grazie a Silvano Bolzoni ed a tutto lo staff di Bolza Corse perchè ho avuto un'auto sempre al top e questo mi ha permesso di vincere l'assoluta. Grazie a tutti i partners che mi permettono di vivere tutto questo ed in particolare a Francesco Stefan, presidente di Xmotors Team.”