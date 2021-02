Maltempo sulla Scozia, rinviato il match tra Glasgow Warriors e Benetton Rugby

Il PRO14 nelle ultime ore ha comunicato che la partita tra Glasgow Warriors e Benetton Rugby, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 13 febbraio allo Scotstoun Stadium, è stata posticipata a causa delle temperature gelide che si sono verificate a Glasgow durante la notte tra mercoledì e giovedì. Temperature che non dovrebbero cambiare durante il fine settimana.

Un sopralluogo avvenuto poi giovedì mattina ha dimostrato come il campo sia ghiacciato. Inoltre per sabato è prevista un’allerta meteo gialla per ghiaccio e neve in tutta la Scozia, il che significa che non sarà possibile per il campo tornare a una condizione giocabile e garantire quindi la sicurezza dei giocatori in tempo per lo svolgimento della partita. La decisione ha preso in considerazione anche l’organizzazione del viaggio del Benetton. Insieme al club, PRO14 Rugby ha quindi deciso di posticipare la partita e la nuova data verrà comunicata prossimamente.