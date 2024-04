Gioie e dolori dal Marca e dall'Elba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tante soddisfazioni e qualche boccone amaro per un fine settimana particolarmente intenso che ha visto Xmotors Team protagonista, ad iniziare dalle strade di casa di un Rally della Marca che, valevole per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally ACI Sport a coefficiente 1,75, ha visto Fabio Sandel sfruttare al meglio una datata ma sempre competitiva Skoda Fabia R5 targata Motor Team, condivisa con Natascia Freschi. Il portacolori di La Superba chiude settimo assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2. “Peccato per quell'errata scelta di gomme al primo giro” – racconta Sandel – “ma per il resto è andato tutto per il meglio. Grazie a Motor Team, ad Xmotors Team, a La Superba, a tutti i partners ed un grosso complimento a Natascia che, alla prima in R5, è stata incredibile.” Un Sabato viziato da tanti errori, con la complicità di tre anni di assenza dalle competizioni e con una Skoda Fabia RS Rally2 di P.A. Racing tutta da scoprire, per Massimo Vian. La prima punta del sodalizio locale, in coppia con Ivan Agostinetto, si è vista costretto ad abbandonare sulla terza, a causa di un incontro ravvicinato con un rail, mentre era in top ten. A festeggiare, nell'ambito del Rally della Marca Storico, è stato Paolo Dalla Libera, sesto assoluto con la sua Opel Kadett GSI gruppo A, affiancato a destra da Andrea Pavan. Il secondo alfiere della scuderia di Maser ha chiuso anche quinto nella generale di quarto raggruppamento ed ha fatto sua la classe A-J2/2000, chiudendo in bellezza il fine settimana. “Meglio di così non si poteva fare” – racconta Dalla Libera – “perchè la concorrenza era dotata di vetture indubbiamente importanti. Siamo molto felici del risultato della nostra vecchietta.” Dalle strade di casa al primo appuntamento dell'International Rally Cup che, andato in scena tra Venerdì e Sabato in occasione del Rally Elba, ha lasciato un'importante eredità per il futuro. È finito fuori classifica, causa un problema tecnico in avvio alla sua Skoda Fabia Rally2 Evo di Motor Team, ma i tempi segnati da Edoardo De Antoni, alle note Martina Musiari, fanno ben sperare per il domani, vedi il terzo assoluto centrato sul settimo impegno cronometrato. Ad arricchire la lista dei soddisfatti a metà, assieme pilota di La Superba, è stato anche il giovane Mattia Zanin che, difendendo i colori di ACI Team Italia e di Xmotors Team, rientra dalla trasferta elbana con un quarto posto in classe ed un quinto in gruppo RC4N che, pur permettendogli di mettere fieno in cascina con la Peugeot 208 Rally4 di MS Munaretto condivisa con Fabio Pizzol, non lo gratifica per un setup ottimale trovato con una certa fatica. Dulcis in fundo un ottimo Daniele Zamberlan, con Enrico Nicoletti su una Peugeot 106 Rallye gruppo A di Avior Racing griffata La Superba, che vince la A6 e chiude secondo nell'IRC. “È andato tutto alla meraviglia” – racconta Zamberlan – “perchè abbiamo vinto la classe, portato a casa punti importanti e soprattutto cancellato i fantasmi della scorsa edizione.”