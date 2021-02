Rebellin torna alle corse a 50 anni: ingaggiato dalla Work Service Marchiol Vega

Classe 1971, professionista dal 1992, Davide Rebellin in questa stagione, tornerà a mettersi in gioco con una formazione continental italiana: al Trofeo Laigueglia del prossimo 3 marzo, infatti il campione di Lonigo (Vi) debutterà con la casacca della Work Service Marchiol Vega.

REBELLIN, UN RITORNO A CASA

Si tratta di un ritorno “a casa” ricco di motivazioni e di stimoli per Rebellin che continuerà a pedalare in gruppo per essere un punto di riferimento per i giovani del gruppo presieduto da Demetrio Iommi.

C'E' IL TEAM VENETO WORK SERVICE MARCHIOL VEGA

Da oggi la sua strada si unirà a quella del gruppo di giovani talenti della Work Service Marchiol Vega a cui potrà trasmettere i propri consigli come una sorta di direttore sportivo in corsa. «Per noi è un onore poter avere all'interno del nostro team un grande campione come Davide Rebellin -spiega patron Massimo Levorato nel presentare Davide Rebellin- Lui è un esempio di impegno e abnegazione per tutti gli sportivi, una vera e propria fonte di ispirazione per tante giovani promesse che crescono tra le fila del nostro team. Davide, forte della sua esperienza e professionalità maturata nel corso della sua lunga carriera, sarà un lungo braccio dei direttori sportivi. Questo ingaggio non è casuale ma è l'evoluzione del nostro progetto di cui Rebellin entra a far parte a pieno titolo: la sua esperienza sarà un valore aggiunto per la maturazione dei nostri ragazzi al fianco dei quali si allenerà e gareggerà nelle prove più importanti del calendario professionistico».

IN GARA AL TROFEO LAIGUEGLIA IL 3 MARZO

Davide Rebellin a partire dal Trofeo Laigueglia correrà in sella alle bici Dynatek con l'obiettivo di contribuire anche allo sviluppo del marchio padovano: «E' bello poter pedalare con dei nuovi obiettivi e con il supporto di dirigenti che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e la loro fiducia»: ha spiegato Davide Rebellin.

REBELLIN: “IL CICLISMO RAPPRENSENTA MOLTO DI PIU' DI UN LAVORO”

«Per me il ciclismo rappresenta molto di più di un lavoro e di una passione: mi rivedo nei miei giovani compagni di squadra, nelle loro aspirazioni e nei loro progetti -commenta Rebellin- Più che insegnare loro qualcosa vorrei trasmettere a tutto il team le emozioni che ogni giorno mi regala la bicicletta; sono felice di essere entrato a far parte anche della grande famiglia di Dynatek. Mi piace la filosofia che accompagna questo brand, la volontà di dare vita ad un prodotto di alta tecnologia interamente italiano e la ricerca delle prestazioni che accompagna ogni progetto». Davide Rebellin contribuirà infatti come parte attiva anche a testare le nuove biciclette Dynatek che vengono realizzate e assemblate interamente nel quartier generale di Padova

IL PRESIDENTE IOMMI “E' UNA MOTIVAZIONE IN PIU'”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Work Service Marchiol Vega, Demetrio Iommi che ha aggiunto: “Davide è un campione che ho sempre apprezzato ed è un grande orgoglio poterlo annoverare nella nostra rosa 2021. Con lui in squadra il nostro team potrà contare su un prezioso bagaglio di esperienza e di motivazione in più che, certamente, ci consentirà di fare un altro importante step in avanti”.

UN TRIS DI TECNICI

Rebellin nella sua nuova formazione troverà in ammiraglia Biagio Conte, Mirco Lorenzetto ed Emilio Mistichelli: un trio di tecnici attenti alla realtà giovanile e pronti a guidare il team verso nuovi e importanti traguardi.

MARIN (COPPI GAZZERA): “DAVIDE E' ANCORA UN ATLETA DI ALTISSIMO LIVELLO”

«Davide è ancora oggi un atleta di altissimo livello che, grazie ad una vita da sportivo vero e a degli allenamenti mirati, sa essere competitivo anche in appuntamenti di assoluto primo piano. Accompagnarlo con i nostri colori nel tentativo di battere anche il record di longevità sportiva è un grandissimo piacere»: ha concluso il dott. Renato Marin a nome della storica Us F. Coppi Gazzera Videa.

CHI E' DAVIDE REBELLIN

Nato a San Bonifacio (Vr) il 9 agosto 1971, Davide Rebellin ha dimostrato sin dalle categorie giovanili di avere le caratteristiche giuste per essere un predestinato del pedale. A suon di risultati ha conquistato il passaggio al professionismo nel 1992. In carriera ha vinto, tra le altre, una Liegi-Bastogne-Liegi, tre Freccia Vallone, una Amstel Gold Race, una Clasica di San Sebastian, una Tirreno-Adriatico, una Parigi-Nizza, tre Giro del Veneto, due Giro dell'Emilia e due Tre Valli Varesine. Nel 2021 entra a far parte della Work Service Marchiol Vega con il doppio ruolo di corridore e di guida degli atleti più giovani del team.

LA SQUADRA

Matteo Barsottelli - Nuovo: Camaiore (Lu), 08.12.2000

Riccardo Bobbo - Nuovo: Oriago di Mira (Ve), 10.05.1999

Federico Burchio - Confermato: Rivoli (To), 21.03.1996

Giovanni Bortoluzzi - Nuovo: San Daniele (Ud), 03.11.2002

Marco Cao - Nuovo: Cordignano (Tv), 23.05.2002

Raul Colombo - Confermato: Robecco sul Naviglio (Mi), 19.08.1996

Stefano Di Benedetto - Nuovo: San Daniele (Ud), 16.03.1998

Filippo Dignani - Nuovo: Monte San Giusto (Mc), 25.01.2002

Giacomo Garavaglia - Nuovo: Magenta (Mi), 03.07.1996

Moreno Marchetti - Nuovo: Cittadella (Pd), 27.04.1998

Patrik Mentil - Confermato: Castelcucco (Tv), 18.01.2001

Christian Pase - Nuovo: Orsago (Tv), 26.02.2002

Eric Paties Montagner - Nuovo: Cordenons (Pn), 27.08.2002

Davide Rebellin - Nuovo: San Bonigacio (Vr), 09.08.1971

Francesco Zandri - Confermato: Monte Porzio (Pu), 20.07.1997

Michael Zecchin - Confermato: Castello di Godego (Tv), 19.07.2001