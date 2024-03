Marco Signor risponde “presente” alla chiamata del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Marco Signor sarà “della partita” più attesa, quella che – a partire dal Rally Il Ciocco del prossimo fine settimana – lo vedrà contrapposto agli interpreti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la massima espressione nazionale della specialità. Il pilota trevigiano, portacolori della scuderia Sama Racing, avrà a disposizione la Skoda Fabia RS Rally2 messa a disposizione e curata in campo gara dal team Step-Five, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli che condividerà per l’intera programmazione con il copilota Daniele Michi. Per Signor, vincitore della Coppa Italia 2022 e protagonista di una seconda posizione finale nell’International Rally Cup 2023, la prospettiva di potersi misurare in un palcoscenico di prima fascia, contando sull’entusiasmo legato alle fasi di approccio alla vettura, mai utilizzata in precedenza e ad un pacchetto tecnico che coinvolgerà anche il marchio OMP. “Sono felicissimo di iniziare la nuova stagione, misurandomi in un contesto così importante come il Campionato Italiano Assoluto Rally – il commento di Marco Signor – con una vettura mai utilizzata in precedenza, la Skoda Fabia RS Rally2 ed un nuovo copilota al mio fianco. Ci sarà tanta concorrenza, il livello è altissimo ma credo ci siano tutti i presupposti per poter regalare soddisfazioni ai partner che ci stanno supportando in questa ambiziosa programmazione”. Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, che avrà nel Rally Il Ciocco (15-16 marzo) il suo appuntamento inaugurale, sarà articolate su ulteriori sei impegni. Una cornice, quella proposta il prossimo fine settimana dalle strade di Mediavalle e Garfagnana, alla quale seguiranno quelle offerte dal Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), dalla Targa Florio (10-11 maggio), dal Rally Due Valli (28-29 giugno), dal Rally di Roma Capitale (26-28 luglio), dal Rally 1000 Miglia (13-14 settembre) e dal Rallye Sanremo (18-19 ottobre), appuntamento che manderà in archivio la rassegna tricolore.