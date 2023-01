Centro sportivo 2000, centesima vittoria negli Open per Marco Speronello

Nell’ultimo giorno del 2022 Marco Speronello conquista il suo centesimo trofeo Open. L’ha fatto con il Torneo di Natale del centro Sportivo 2000 all’Acquaviva di Padova dove si è imposto in due set sul vicentino Tommaso Dal Santo.

Il record è stato in bilico, nel secondo set dove Speronello avanti per 4-2 e dopo aver dominato nel primo con un perentorio 6/1, 4 scambi stellari ed una rimonta a dir poco inaspettata di Dal Santo, lo ponevano vicino a conquistarne il set. Ma il tennista montelliano faceva appello a tutta la sua classe, chiudendo gli spazi di manovra del suo avversario, recuperando il gap che gli consentiva di portarsi sul 5 pari. Poi alcune sbavature di Dal Santo e la determinazione di SuperMarco, lo proiettavano a quota cento, chiudendo sul 7/5. A Bordo campo i suoi supporters, giunti da ben tre province, allestivano la premiazione. Una maglietta speciale con un logo ad hoc dove campa la scritta "Spero 100%", la bandiera tricolore con la cifra 100, record sicuramente veneto in attesa di riscontro nazionale, e, l’immancabile cappello da sceriffo, personaggio a lui caro. Sono attesi ulteriori festeggiamenti anche presso lo Sporting Life Center dove, da un paio di mesi a questa parte, lo staff tecnico ha visto il ritorno del trevigiano Paolo Benincà. Dopo tre lustri trascorsi a Padova, il maestro trevigiano assieme a Speronello hanno innalzato ulteriormente il tasso di qualità. Molti i giocatori che stanno facendo la preparazione tecnico atletica in vista della stagione internazionale 2023. Alessandro Ragazzi, Kirill Kivattsev e Lorenzo Favero, sono stati i primi ad accorrere. Inoltre i nuovissimi quattro campi in struttura fissa a disposizione stanno completando l’opera. Quindi allo Sporting Life Center dal 13 al 15 Gennaio stagione 2023 parte subito con il botto. C’è il Rodeo Mwood Winter maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 dell'11 gennaio.