Cycling Stars Criterium: al via anche Mark Cavendish

Giovedì 26 maggio, Mark Cavendish punterà alla vittoria di tappa nell'ultima frazione per le ruote veloci di questo Giro d'Italia, quella che terminerà a Treviso. Nella stessa città dove, nel 2013, aveva conquistato la sua 100esima vittoria in carriera.

Da quel giorno sono passati nove anni, un'eternità nella vita di un atleta tanto più in quella di un velocista, eppure il corridore originario dell'Isola di Man è ancora tra i migliori sprinter del mondo, avendo conquistato quattro tappe al Tour 2021 (cosa che gli ha permesso di eguagliare il record di 34 vittorie appartenente a sua maestà Eddy Merckx) e la terza frazione di questo Giro d'Italia. Ma il rapporto tra il Cavendish con le terre trevigiane non si ferma qui e presto si arricchirà di un evento in più: è infatti stato annunciato tra i favoriti del Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene, lunedì 30 maggio.

Le migliaia di tifosi che affolleranno il circuito nel centro città potranno così godersi uno dei più forti e vincenti corridori degli ultimi decenni battagliare con gli altri professionisti lungo i 50 giri del percorso che si snoderà tra via Piva, Viale Mazzini e Piazza Marconi. Uno spettacolo che non capita spesso, nella vita. Assieme a Cavendish è stata confermata anche la presenza del suo compagno di squadra Davide Ballerini, una delle pedine fondamentali dei successi della Quick-Step Alpha Vinyl nell'incredibile tour 2021 e già vincitore della Omloop Het Nieuwsblad 2021. Uno dei corridori più solidi del gruppo e ultimo uomo dell'inglese nelle volate a questo Giro d'Italia. Con una coppia così al via, tutti gli avversari sono avvertiti.