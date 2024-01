Marta Conean riprende con il tennis ed è subito un successo. A Sanremo vince tappa Itf

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Marta Conean riprende con il tennis ed è subito un successo. Siamo abituati a vederla con quella da padel, è stata lei a lanciare la padel mania sul territorio nazionale ed ad affermarla in quella internazionale, ma appena impugna quella più “lunga” ritorna subito il feeling con il tennis. A Sanremo nel master senior tour nella sua categoria, con tre vittorie si è aggiudicata la tappa. Primo incontro con la pavese Alessandra Castellotti alla quale ha ceduto soltanto due giochi. Poi la tds numero 2 la fiorentina Sabina Tasselli ed in finale al terzo set si è imposta sulla reggiana Paola Menozzi, attualmente con il ranking 3.2. Suo best ranking di 10 anni fa è stata la 47^ posizione Itf. Bene anche Cristiano Franzato che ha onorato la wild card concessagli dall’organizzazione cimentandosi nell’impegnativa categoria over 40 nonostante la sua fosse ben più avanti. Nel draw 40 passa il turno con il milanese Gugliotta e poi con esce a testa alta con l’altro lombardo 2.7 Matteo Rusconi finalista della kermesse. L’opitergino Franzato attualmente occupa la 30^ posizione Mondiale sia nell’over 50 che nel 55 best ranking 2023 al 25° posto. PROSSIMI TORNEI: Tpra a Motta di Livenza il Sabato 20 Entry Level maschile. Domenica 21 dedicata al doppio maschile. Per info ed iscrizioni Enzo 340-3814266. Sporting Life Center Tpra femminile Expert Level il 20/2. Info ed iscrizioni Andrea 366-8243584. Prossimo torneo Fitp sarà a Vedelago dal 20/1 al 04/2 draws maschile e femminile fino alla terza categoria piena. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Gennaio. Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio.